V SAS dosegli dogovor in končali stavko

Stockholm, 19. julija - Vodstvo skandinavske letalske družbe SAS in sindikati, ki zastopajo tamkajšnje pilote, so dosegli dogovor in končali dvotedensko stavko, ki naj bi letalskega prevoznika stala med devet in 12 milijonov dolarjev (8,9 in 11,8 milijona evrov) dnevno. Uspešen zaključek pogajanj sta potrdili obe strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.