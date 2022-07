SAS bi stavka pilotov lahko stala preživetja

Stockholm, 14. julija - Stavka pilotov skandinavsko letalsko družbo SAS dnevno stane med devetimi in 12 milijoni evrov, s tem pa predstavlja grožnjo obstoju družbe, ki se že tako sooča s finančnimi težavami, so danes sporočili iz SAS. Stavka, ki poteka že deseti dan, je družbo doslej stala med milijardo in 1,3 milijarde švedskih kron (približno 94 do 122 milijonov evrov).