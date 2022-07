Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 7.)

Ljubljana, 18. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je gasilcem uspelo zamejiti požar na Krasu. Poročale so tudi o tem, da se s torkom v Sloveniji nižajo cene naftnih derivatov, da je bil za direktorja Televizije Slovenija (TVS) imenovan Uroš Urbanija in da se bodo temperature v naslednjih dneh povzpele vse do 40 stopinj Celzija.