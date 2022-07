Delo o spremljanju politike pred dvojnimi volitvami (19. 7.)

Ljubljana, 18. julija - Suzana Kos v komentarju Doraslost vlogi politika piše o tem, da bodo tako imenovano super volilno leto nadaljevale še predsedniške in lokalne volitve. Po njenem mnenju so vse dozdajšnje vlade padle na izpitu strankarskega kadrovanja, zato naj ljudje pred volitvami pozorno spremljajo politiko in se tako odločijo, komu bodo namenili svoj glas.