V več francoskih mestih zabeležili rekordne temperature

Pariz, 18. julija - V številnih mestih po Franciji so danes, ko je državo zajel vročinski val, zabeležili najvišje temperature doslej, pri čemer je bila najvišja temperatura izmerjena v mestu Nantes in je znašala 42 stopinj Celzija. Zaradi suše in vročine so od začetka poletja večji deli Francije presušeni, kar povzroča hude težave za kmete in gozdne požare.