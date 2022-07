Preiskovalno poročilo kritično do posredovanja policije med napadom na šolo v Teksasu

San Antonio, 18. julija - Preiskovalno poročilo predstavniškega doma teksaškega kongresa je izjemno kritično do posredovanja policistov v času strelskega napada na osnovno šolo v Uvaldeju v ZDA, kjer je najstnik 24. maja letos pobil 19 otrok in dve učiteljici. Posredovalo je skoraj 400 policistov, strelca pa so ustavili šele po 77 minutah.