Uživajmo poletje: Pred odhodom v gore v tujini prave informacije še posebej pomembne

Ljubljana, 28. julija - Slovenske gore so z več kot 10.000 kilometri označenih in urejenih pohodnih poti pravi raj za pohodnike, a marsikoga vleče tudi v tujino. Pri tem ni nič drugače kot pri pohodništvu v Sloveniji, na prvem mestu sta varnost in ustrezna izbira poti, a v tujini še bolj kot doma velja, naj se pohodniki opremijo s pravimi informacijami.