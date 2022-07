Uživajmo poletje: Poleti se prometna varnost običajno poslabša, zato previdno na pot

Ljubljana, 18. julija - Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša. To je med drugim posledica večje gostote prometa in raznovrstnosti prometnih udeležencev. Policija zato voznike opozarja, naj kljub temu ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Na pot naj se odpravijo takrat, ko ni zastojev, ali izberejo manj obremenjene poti.