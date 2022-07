Urejanje komunalne infrastrukture na Senovem teče po načrtih

Senovo/Krško, 18. julija - Gradnja fekalne kanalizacije na Senovem, ki je stekla lani jeseni, poteka po načrtih. Na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda bodo do prihodnjega leta priključili sedem ulic oz. uličnih odsekov, so sporočili iz Mestne občine Krško.