Na Senovem začetek urejanja komunalne infrastrukture

Krško/Senovo, 25. marca - Občina Krško je s podjetjema Kostak in AGM danes podpisala izvajalsko pogodbo za gradnjo kanalizacije in kanalizacijskih priključkov na Senovem. Naložba bo stala 1,2 milijona evrov, nekaj več kot 65 odstotkov stroškov bodo pokrili z državnim in denarjem Evropskega kohezijskega sklada. Dela bodo začeli aprila in jih končali junija 2023.