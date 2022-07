Vročina v Evropi ne popušča, na Otoku v pričakovanju toplotnih rekordov

Pariz/Madrid/London, 18. julija - Vročina na jugu Evrope ne popušča, na toplotne rekorde pa se sedaj pripravljajo tudi v severnejših delih in na Otoku. V prihodnjih dneh vremenoslovci tam napovedujejo vročinske rekorde. Ponekod v Španiji in Franciji se še naprej borijo tudi požari. V Španiji so bili ognjeni zublji usodni za gasilca.