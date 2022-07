Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. in 17. 7.)

Ljubljana, 17. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi premierja Roberta Goloba, da sta naravni zdravili proti covidu-19 sonce in slana morska voda. Poročale so tudi o današnjem izbruhu požara na Krasu, ki ga pomagajo gasiti pripadniki italijanske civilne zaščite in hrvaško letalo canadair.