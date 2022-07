Delo o dojemanju korupcije (18. 7.)

Ljubljana, 17. julija - Ali Žerdin v komentarju Seznam protikorupcijskih ukrepov piše o tem, da so Slovenci po meritvah javnega mnenja manj prizanesljivi do korupcije od evropskega povprečja. Kljub temu meni, da je slovenski odnos do korupcije paradoksalen, saj majhen delež vprašanih priznava koruptivna dejanja, veliko pa jih meni, da živi v s korupcijo prežeti državi.