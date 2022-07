Ob petkovi nesreči na Triglavu znova opozorila o varni hoji v hribe

Mojstrana, 16. julija - Gorski reševalci in drugi, ki so sodelovali pri reševanju 18 ponesrečencev, v katere je v petek na Triglavu udarila strela, so po zaključeni akciji danes na novinarski konferenci v Mojstrani predstavili podrobnosti reševanja. Ob tem so znova opozorili, kako pomembno je pri hoji v gore spremljati razvoj vremena in ga ne podcenjevati.