Udar strele na Malem Triglavu huje poškodoval dva pohodnika

Kranj/Mojstrana, 15. julija - Udar strele na Malem Triglavu je huje poškodoval dva pohodnika, ki ju je policijski helikopter ob 20.30 s Kredarice prepeljal v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih policije nista v življenjski nevarnosti. Ostalih 16 lažje poškodovanih do sobote ostaja na Kredarici pod nadzorom zdravnice in gorskih reševalcev.