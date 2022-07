Novinarsko častno razsodišče v štirih primerih ugotovilo kršitev kodeksa

Ljubljana, 15. julija - Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo kršitve novinarskega kodeksa v štirih primerih. Po odločitvi NČR so kodeks kršili uredniki in novinarji Televizije Slovenija (TVS) Jože Možina, Jadranka Rebernik in Saša Banjanac Lubej, Peter Jančič s portala Siol.net ter Peter Truden in Jože Biščak iz tednika Demokracija.