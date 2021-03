Novinarsko častno razsodišče ugotovilo več kršitev kodeksa

Ljubljana, 9. marca - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je ugotovilo več kršitev novinarskega kodeksa. Več členov sta po mnenju NČR zaradi objave prispevka z naslovom Presežki 5 kršila novinar in urednik Demokracije Aleksander Škorec in Jože Biščak. Po en člen kodeksa pa sta kršila novinar Reporterja Gašper Petovar in novinarka POP TV Darja Tibaot Ciringer.