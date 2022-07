Na Madžarskem protesti proti davčni reformi

Budimpešta, 15. julija - Več sto protestnikov je v četrtek že tretji dan zapored blokiralo most v središču Budimpešte na shodu proti davčni reformi, ki jo je ta teden sprejela vlada madžarskega premierja Viktorja Orbana. To so tudi prvi protesti, odkar je Orban aprila z veliko večino zmagal na parlamentarnih volitvah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.