Na Madžarskem obsodili tri pripadnike neonacistične Madžarske nacionalne fronte

Budimpešta, 13. junija - Sodišče v Budimpešti je danes na zaporno kazen obsodilo tri pripadnike ekstremistične paravojaške skupine Madžarska nacionalna fronta, ki so jih zaradi posedovanja orožja in eksplozivnih sredstev aretirali leta 2016, so danes sporočili iz urada madžarskega državnega tožilca. Obsodba še ni pravnomočna, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.