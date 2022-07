Lekarniška zbornica v interventnem zakonu pogreša temi pomanjkanja zdravil in lekarniškega kadra

Ljubljana, 14. julija - V Lekarniški zbornice Slovenije so kritični do sprejema predloga interventnega zakona o ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega sistema, saj nikjer ne vključuje lekarniške dejavnosti, je v sporočilu za javnost zapisala njena predsednica Darja Potočnik Benčič. V zakonu pogrešajo tematiki pomanjkanja zdravil in lekarniškega kadra.