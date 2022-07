V BiH potrdili prvi primer opičjih koz

Sarajevo, 14. julija - V Bosni in Hercegovini so potrdili prvi primer opičjih koz. Sum na bolezen so potrdili v sredo na univerzitetnem kliničnem centru v Sarajevu po opravljeni mikrobiološki analizi. Informacijo je za portal Faktor potrdila generalna direktorica kliničnega centra Sebija Izetbegović.