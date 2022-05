Dunaj, 22. maja - V Avstriji so danes potrdili doslej prvi primer opičjih koz. Bolezen so potrdili pri 35-letniku, ki so ga hospitalizirali ponoči na Dunaju s tipičnimi simptomi opičjih koz, kot so vročina in gnojni mehurčki po obrazu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.