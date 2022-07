Priče niso potrdile vplivanja s strani obtoženih za hrvaške posle Nove KBM

Maribor, 14. julija - V nadaljevanju sojenja nekdanjemu prvemu možu Nove KBM Matjažu Kovačiču in soobotoženim zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi nepremičninami so danes na mariborskem sodišču zaslišali več nekdanjih predstavnikov banke ali hčerinskih družb. Ti so zanikali, da bi obtoženi poskušali vplivati na njihovo delo v obravnavanih spornih primerih.