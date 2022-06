Sojenje nekdanjim vodilnim v Novi KBM se je z zagovori le začelo

Maribor, 1. junija - Senatu mariborskega sodišča pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič je po dveh letih in pol od prvega predobravnavnega naroka le uspelo izpeljati začetek glavne obravnave zoper nekdanjega prvega moža Nove KBM in soobotožene zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi nepremičninami. Vsi štirje nekdanji visoki uslužbenci banke so opravili zagovore.