Večer o ukrepih vlade za pomoč kmetom (14. 7.)

Maribor, 13. julija - Vida Božičko Štajnberger v komentarju Razpršeni milijoni piše o ukrepih nove vlade, ki so vezani na blaženje rastoče inflacije. Prvi so na vrsto prišli kmetje, ki pa so z napovedanim že nezadovoljni. Menijo, da jim ukrepi ponujajo premajhno pomoč. Kot izpostavi avtor, se je celotna pridelava namreč v enem letu drastično podražila.