Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 7.)

Ljubljana, 13. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je parlamentarni odbor za zunanjo politiko podprl ratifikacijo solidarnostnega sporazuma med Slovenijo in Italijo za oskrbo s plinom in o začetku odstranjevanja žične ograje na meji s Hrvaško. Poročale so tudi o srečanju petih držav skupine C5 v Budimpešti, med katerimi je tudi Slovenija.