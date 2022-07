WEF: Največja neenakost med spoloma v Afganistanu, najmanjša na Islandiji

Ženeva, 13. julija - Svetovni gospodarski forum (WEF) je danes izdal poročilo o globalnem indeksu razlik med spoloma za leto 2022. Poročilo ugotavlja, da so se razlike med spoloma v preteklem letu povečale zlasti zaradi pandemije covida-19 in strahu pred recesijo. Na dnu lestvice se nahajata Afganistan in Pakistan, na vrhu lestvice pa je Islandija.