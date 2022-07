Bobnarjeva varuhu človekovih pravic zagotovila spoštovanje njegovih priporočil

Ljubljana, 13. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar predal letno poročilo in poročilo Državnega preventivnega mehanizma. Ob tem mu je Bobnarjeva zagotovila, da bosta ministrstvo in policija tako kot do zdaj v največji možni meri upoštevala njegova priporočila.