Vladna novela zakona o RTVS namesto programskega in nadzornega sveta predvideva svet RTVS

Ljubljana, 1. julija - Vlada je v državni zbor vložila predlog sprememb in dopolnitev zakona o RTVS in predlagala obravnavo po nujnem postopku, da bi preprečili težko popravljive posledice. Vodenje, upravljanje in nadzor bi namesto sedanjima programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS, ki bi štel 17 predstavnikov zaposlenih in civilne družbe.