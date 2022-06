Šrilanka ob hudi krizi in bankrotu začela pogovore z IMF

Kolombo, 20. junija - Na Šrilanki so danes zaprli šole in ustavili vse nenujne storitve, s čimer se je začela dvotedenska ustavitev javnega življenja, da bi privarčevali hitro pojemajoče zaloge goriva. Medtem je Mednarodni denarni sklad (IMF) začel pogovore s Šrilanko o morebitnem reševanju hude gospodarske krize, ki je zadela to državo.