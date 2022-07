Crngrobska cerkev predstavljena kot zakladnica freskantstva

Škofja Loka, 13. julija - Loški muzej bo drevi ob 18. uri v galeriji Crngrobsk' turn v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu odprl razstavo Crngrob naokrog - zakladnica freskantstva. Na razstavi bodo predstavljene freske, ki so na svoji izvorni lokaciji že nerazpoznavne, zakrite, težko dostopne, zbledele ali pa so bile snete in prenesene na druge lokacije.