Škofjeloška občina bo uredila dostopne površine do cerkve v Crngrobu

Škofja Loka, 20. februarja - Občina Škofja Loka bo uredila površine pred romarsko cerkvijo Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Kot so sporočili iz občine, bodo položili kamnite pohodne plošče in postavili dve klopi in meditativna sedala, stojalo za kolesa ter informacijsko tablo. S projektom želijo opozoriti na izjemno ambientalno umestitev cerkve in na njen kulturni pomen.