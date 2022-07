Na mednarodni poletni šoli ekonomske fakultete več kot 165 študentov s celega sveta

Ljubljana, 17. julija - Letošnje 23. mednarodne poletne šole ljubljanske ekonomske fakultete Take the Best from East & West se udeležuje preko 165 študentov iz več kot 47 visokošolskih institucij s celega sveta. V tritedenskem programu sodeluje 15 mednarodno priznanih predavateljev, ki bodo v sklopu 15 predmetov predavali študentom iz 25 držav, so sporočili s fakultete.