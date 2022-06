Ljubljanske fakultete vabijo na poletne šole in delavnice

Ljubljana, 26. junija - Fakultete Univerze v Ljubljani so za čas počitnic pripravile vsebinsko pester nabor poletnih šol in delavnic, tudi z mednarodno udeležbo. Nova znanja in izkušnje bodo lahko pridobili ne le študenti in diplomanti, ampak v enaki meri tudi osnovnošolci in dijaki. Mentorji bodo mlade popeljali v zanimiv svet znanosti, sodobnih tehnologij in umetnosti.