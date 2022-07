Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju slovenskega premierja Roberta Goloba in nemškega kanclerja Olafa Scholza v Berlinu. Pisale so tudi o tem, da so v Sloveniji danes potrdili najvišje število okužb z novim koronavirusom v zadnjih treh mesecih. Pisale so tudi odstranitvi ograje na meji s Hrvaško.