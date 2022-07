Primorske novice o prizadevanju nove vlade za ureditev razmer na RTVS (12. 7.)

Koper, 12. julija - Antiša Korljan v komentarju Uredite RTV in se z nje poslovite! piše, da je do potez vsakršne oblasti pametno biti zadržan, tudi sedaj do nove vlade Roberta Goloba, ki si prizadeva urediti razmere na Radioteleviziji Slovenija. Ob vsej skepsi pa je upati, da so vladne namere iskrene in da bomo nekoč vendarle imeli dostojen javni medijski servis.