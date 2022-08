Uživajmo poletje: Pred potjo pridobite čim več informacij o državi potovanja

Ljubljana, 1. avgusta - Poletje je čas dopustov in potovanj. Pred brezskrbnim potovanjem je še doma treba preveriti in poskrbeti za veljavnost dokumentov, morebitni vizum, zavarovanja, ustrezna cepljenja in druge pomembne podatke. Pred potovanjem je dobro pridobiti čim več informacij o državi, kamor potujete, pa svetujejo na ministrstvu za zunanje zadeve.