Ameriška vojska z dronom ubila enega od vodij Islamske države

Washington, 12. julija - Ameriška vojska je s pomočjo brezpilotnega letala v Siriji ubila enega od vodij militantne islamistične skupine Islamska država (IS), so danes sporočili iz Pentagona. Napad se je zgodil nekaj mesecev po tem, ko je ameriškim silam februarja na severu države uspelo ubiti glavnega vodjo IS Abuja Ibrahima al Kurašija.