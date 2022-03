Islamska država sporočila, da ima novega vodjo

Bejrut, 10. marca - Skrajna skupina Islamska država (IS) je v današnji izjavi potrdila smrt svojega vodje Abu Ibrahima Al Kurašija in sporočila, da je novi vodja te organizacije Abu Hasan al Hašemi al Kuraši. O njem je malo znanega, na čelo IS pa stopa v času, ko je skupina oslabljena zaradi protiterorističnih operacij, ki jih v Iraku in Siriji podpirajo ZDA.