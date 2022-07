Tudi Lego se dokončno umika iz Rusije

Koebenhavn, 12. julija - Največji svetovni proizvajalec igrač, danski Lego, je danes sporočil, da se dokončno umika iz Rusije. To pomeni, da bo odpustil zaposlene v Moskvi in prekinil sodelovanje s podjetjem, ki upravlja z 81 njihovimi ruskimi trgovinami. Kot so pojasnili pri Legu, so se za to potezo odločili zaradi nadaljujočih se motenj v delovnem okolju.