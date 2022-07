V Ljubljani spremembe na križišču Celovške, Bleiweisove, Tivolske in Gosposvetske ceste

Ljubljana, 12. julija - Vzporedno z gradnjo novega športnega centra Ilirija bo Mestna občina Ljubljana (Mol) preuredila tudi bližnje križišče Celovške, Bleiweisove, Tivolske in Gosposvetske ceste, je danes pisanje časnika Dnevnik potrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah so v ospredje postavili pešce in kolesarje.