V Lendavi odprli razširjeno industrijsko-poslovno cono

Lendava, 18. avgusta - V Lendavi so odprli razširjeno industrijsko-poslovno cono, pri čemer so zgradili cesto in hodnik za pešce, meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo ter uredili in razširili vse priključke. Dela so stala slabih 240.000 evrov.