Podgoršek v ljubljanskem botaničnem vrtu o prenosu znanja

Ljubljana, 29. marca - Kmetijski minister Jože Podgoršek je danes obiskal Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki je pomemben tudi z vidika izobraževanja in prenašanja znanja. Z vodstvom so se med drugim dotaknili opažanja, da v sodobnem kmetovanju primanjkuje znanja in prenosa dobrih tradicionalnih praks iz preteklosti, ki so bila usmerjene tudi v varovanje okolja.