Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 7.

Ljubljana, 15. julija - Vlada je omejila cene elektrike, sproženi sta prvi fazi ogroženosti pri proizvodnji elektrike in oskrbi s plinom. Ustavno sodišče je istospolnim parom omogočilo sklepanje zakonske zveze in posvojitve. DZ je sprejel interventni zakon za zdravstvo in novelo zakona o RTV. Na težave RTV je v poročilu o vladavini prava opozorila tudi Evropska komisija.