Tedenski pregled - svet od 8. do 14. 7.

Ljubljana, 15. julija - Japonsko in svet je pretresel atentat na nekdanjega premierja Shinza Abeja. Na Šrilanki so zaradi slabih razmer izbruhnili protesti, predsednik Gotabaya Rajapaksa je zbežal iz države in odstopil. Politična kriza je spet izbruhnila tudi v Italiji. Več evropskih držav se je soočalo s hudo vročino in požari.