Kranjska mestna občina ministrom predstavila projekte in izzive

Kranj, 7. julija - Ministrska ekipa SD je danes obiskala Mestno občino Kranj, kjer se je seznanila z aktualnimi in načrtovanimi projekti občine. Ta se podobno kot druge sooča s podražitvami projektov in zamiki pri njihovem izvajanju. Minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Aleksander Jevšek je pojasnil, da Evropska komisija že išče rešitve.