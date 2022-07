Kijev po odstopu z zahvalo Johnsonu, v Kremlju zadovoljni

Kijev/Moskva, 7. julija - Po odstopu britanskega premierja Borisa Johnsona z vrha konservativne stranke, s katerim se odpira pot tudi za zamenjavo na vrhu britanske vlade, so se danes med drugim odzvali v Kijevu in Moskvi. Medtem ko so se v ukrajinski prestolnici Johnsonu zahvalili za podporo, v Kremlju upajo na "strokovnejše ljudi", ki bodo reševali stvari z dialogom.