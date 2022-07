Britanski premier Johnson odstopil

London, 7. julija - Britanski premier Boris Johnson je danes odstopil s čela konservativne stranke in imenoval nov kabinet, ki bo z njim na čelu do jesenskega imenovanja novega premierja opravljal tekoče posle. Johnsonova odločitev sledi odstopu več kot 50 funkcionarjev iz vlade, potem ko so to v minulem letu pretresli številni škandali.