Dnevnik o odnosih Slovenije in Hrvaške (7. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Andrej Brstovšek v komentarju Od ledenice do zdravljice piše o odnosih Slovenije in Hrvaške, ki so doživeli popoln preobrat. Avtor meni, da izboljšani odnosi niso slabost, saj jih je težje graditi kot slabe, ostaja pa nejasno, kaj storiti z največjim odprtim vprašanjem med državama v njuni zgodovini, ki se nanaša na zaplete okoli meje.