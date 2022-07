Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Hrvaškem, kjer se je pogovarjala o slovenski podpori na poti Hrvaške v schengen in območje evra ter o razmerah v Bosni in Hercegovini. Poročale so tudi o obisku predsednice Republike Srbske Željke Cvijanović v Ljubljani.